2020-03-24T12:40:25+03:00
Общество

На Кубани отделение Пенсионного фонда рекомендует дистанционно обращаться за госуслугами

Это можно сделать через личный кабинет
Александра ПОДУШКО
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На Кубани отделение Пенсионного фонда рекомендует дистанционно обращаться за госуслугамиНа Кубани отделение Пенсионного фонда рекомендует дистанционно обращаться за госуслугамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Кубани отделение Пенсионного фонда рекомендует местным жителям дистанционно обращаться за государственными услугами. Это необходимо, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Это можно сделать через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить так необходимые справки. Электронный кабинет также позволяет оформить большинство выплат ПФР и управлять их предоставлением.

Возникшие вопросы можно направить через онлайн-приемную. Оперативная информация предоставляется также по телефонам: +7 (861) 214-28-68, +7 (861) 251-60-98 (с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 часов, пятницу с 08:00 до 16:00 часов).

- Если все же необходимо посетить территориальный офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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