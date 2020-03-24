В Сочи назначен исполняющий обязанности прокурора города

24 Март 2020 2020-03-24T13:19:55+03:00

Его имя появилось на сайте ведомства

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В Сочи сменился прокурор города. Исполняющим обязанности главы надзорного ведомства назначен Владимир Багаев.

- Владимир Багаев назначен исполняющим обязанности прокурора Сочи, - сообщал "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах региона. - Ранее Багаев исполнял обязанности прокурора Белоглинского района края.

Имя нового главы прокуратуры курорта уже появилось на сайте ведомства.

По данным ряда СМИ, Игорь Грязнов, возглавлявший прокуратуру Сочи с июля 2017 года, написал заявление об отставке, которое удовлетворил генпрокурор России.

Издания связывают причины ухода Грязнова с проверкой, проведенной в Сочи сотрудниками генпрокуратуры и ФСБ. Однако, пока эта информация не получила официального подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU