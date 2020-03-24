В Сочи назначен исполняющий обязанности прокурора города
В Сочи сменился прокурор города. Исполняющим обязанности главы надзорного ведомства назначен Владимир Багаев.
- Владимир Багаев назначен исполняющим обязанности прокурора Сочи, - сообщал "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах региона. - Ранее Багаев исполнял обязанности прокурора Белоглинского района края.
Имя нового главы прокуратуры курорта уже появилось на сайте ведомства.
По данным ряда СМИ, Игорь Грязнов, возглавлявший прокуратуру Сочи с июля 2017 года, написал заявление об отставке, которое удовлетворил генпрокурор России.
Издания связывают причины ухода Грязнова с проверкой, проведенной в Сочи сотрудниками генпрокуратуры и ФСБ. Однако, пока эта информация не получила официального подтверждения.
ИСТОЧНИК KP.RU