Выставка «Наследники Победы» пройдет в Краснодаре
Персональная выставка Анатолия Анненкова «Наследники Победы» откроется в краевой столице в художественном музее имени Коваленко. Это запланировано на 26 марта.
На выставке будут представлены работы с изображением знаковых для Краснодара архитектурных памятников – Свято-Екатерининского Кафедрального собора и особняка Батырбека Шарданова. А также картины победителей конкурса детского рисунка.
Анатолий Анненков живет и работает в Санкт-Петербурге, пишет город с лирической одухотворенностью влюбленного в эти места человека. В 2020 году он вошел в состав жюри Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка «Наследники поколения Победы». Работы юных художников оценивали приглашенные деятели культуры и искусства.
- По итогам конкурса были отобраны лучшие рисунки, которые вошли в экспозицию выставки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Посмотреть на картины можно с 26 марта по 19 апреля по адресу: улица Красная, 15.
ИСТОЧНИК KP.RU