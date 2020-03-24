Выставка «Наследники Победы» пройдет в Краснодаре

24 Март 2020 2020-03-24T13:14:17+03:00

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Персональная выставка Анатолия Анненкова «Наследники Победы» откроется в краевой столице в художественном музее имени Коваленко. Это запланировано на 26 марта.

На выставке будут представлены работы с изображением знаковых для Краснодара архитектурных памятников – Свято-Екатерининского Кафедрального собора и особняка Батырбека Шарданова. А также картины победителей конкурса детского рисунка.

Анатолий Анненков живет и работает в Санкт-Петербурге, пишет город с лирической одухотворенностью влюбленного в эти места человека. В 2020 году он вошел в состав жюри Всероссийского межрегионального конкурса детского рисунка «Наследники поколения Победы». Работы юных художников оценивали приглашенные деятели культуры и искусства.

- По итогам конкурса были отобраны лучшие рисунки, которые вошли в экспозицию выставки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Посмотреть на картины можно с 26 марта по 19 апреля по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU