2020-03-24T13:51:25+03:00
Общество

В Краснодаре появятся три развязки

Они будут профинансированы из краевого бюджета
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодаре еще в прошлом году провели исследования проблемных дорожных участков. Выделили три места: пересечение улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе, перекресток улиц Московской и 40-летия Победы и пересечение улиц Солнечной, Московской и Ростовского шоссе.

Губернатор края Вениамин Кондратьев принял решение о проектировании развязок на этих участках. В районе улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовского шоссе построят объект стоимостью около 6,7 миллиардов рублей.

- Также планируется проложить двухполосную дорогу вдоль железнодорожных путей, которая соединит Ростовское шоссе с улицей 40-летия Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Возведут двухуровневую развязку на пересечении улиц Московская и 40-летия Победы. Она начнется в районе КГИК и закончится рядом с улицей Юннатов. Средства на проектирование уже выделены. Стоимость развязки - 3 миллиарда рублей.

Еще один объект появится и по улице Солнечной – от пересечения с улицей Московской до Ростовского шоссе. Ее стоимость – около 17,8 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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