2020-03-24T14:34:46+03:00
Общество

В возрасте 100 лет скончался легендарный краснодарец Александр Лауданский

Он дважды был признан лучшим изобретателем Кубани
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Александр Лауданский. Фото: krd.ruАлександр Лауданский. Фото: krd.ru
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24 марта не стало знаменитого краснодарца, героя Великой Отечественной войны, инженера-изобретателя, полковника в отставке Александра Лауданского. Он скончался на 101 году жизни.

Александр Александрович – по-настоящему легендарный человек.

- Он – один из двух краснодарцев, причастных к истории танка Т-34, - сказал глава города Евгений Первышов. - Конструктор Грабин создал пушку, курсант военного училища Александр Лауданский участвовал в испытании опытных образцов.

Во время великой Отечественной войны Александр Александрович защищал Москву, а также участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Вместе с соотечественниками он освобождал Польшу, Белоруссию, Чехословакию, Украину.

Герой пережил несколько контузий и ранений. Вернувшись в родной Краснодар, он стал работать на заводе Седина. Дважды его признавали лучшим изобретателем Кубани.

- 14 марта Александр Александрович отметил 100-летний юбилей, - добавляет мэр Краснодара. - Будем помнить своего героя, его дела и изобретения.

О времени и месте прощания станет известно позднее.

Редакция "Комсомольской правды" глубоко соболезнует родным и близким Александра Лауданского.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Лауданский награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II-й степеней, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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