В возрасте 100 лет скончался легендарный краснодарец Александр Лауданский
24 марта не стало знаменитого краснодарца, героя Великой Отечественной войны, инженера-изобретателя, полковника в отставке Александра Лауданского. Он скончался на 101 году жизни.
Александр Александрович – по-настоящему легендарный человек.
- Он – один из двух краснодарцев, причастных к истории танка Т-34, - сказал глава города Евгений Первышов. - Конструктор Грабин создал пушку, курсант военного училища Александр Лауданский участвовал в испытании опытных образцов.
Во время великой Отечественной войны Александр Александрович защищал Москву, а также участвовал в Сталинградской и Курской битвах. Вместе с соотечественниками он освобождал Польшу, Белоруссию, Чехословакию, Украину.
Герой пережил несколько контузий и ранений. Вернувшись в родной Краснодар, он стал работать на заводе Седина. Дважды его признавали лучшим изобретателем Кубани.
- 14 марта Александр Александрович отметил 100-летний юбилей, - добавляет мэр Краснодара. - Будем помнить своего героя, его дела и изобретения.
О времени и месте прощания станет известно позднее.
Редакция "Комсомольской правды" глубоко соболезнует родным и близким Александра Лауданского.
ДОСЬЕ «КП»
Александр Лауданский награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II-й степеней, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы».
ИСТОЧНИК KP.RU