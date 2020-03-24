МТС делает доступными важные сервисы во время пандемии коронавируса в мире

24 Март 2020 2020-03-24T15:41:37+03:00

Речь идет о номерах горячих линий Ростуризма, МИДа и авиакомпаний за рубежом и внутри страны

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МТС обнулила стоимость звонков на ряд номеров для абонентов, попавших в трудную ситуацию из-за ограничений на пересечение границ из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире.

С 20 марта бесплатными для всех абонентов в России и за ее пределами стали вызовы на горячую линию Ростуризма, Ситуационный центр МИД и номера авиакомпаний, совершающих рейсы за границу и внутри страны.

Кроме того, с 24 марта оператор позволит принимать звонки в блокировке по всей России.

Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется. Кроме того, МТС сохраняет фиксированный доступ в интернет и к ТВ при нулевом балансе.

Напомним, оператор также позаботился о досуге и обучении детей в условиях самоизоляции вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки. На сайте благотворительного проекта МТС «Поколение М» ребята могут получить онлайн-уроки по творчеству, принять участие в конкурсах и выиграть призы, одновременно помогая своим тяжелобольным сверстникам.