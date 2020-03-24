В Краснодаре взорвали снаряды времен войны

24 Март 2020 2020-03-24T15:46:09+03:00

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В Краснодаре во время земельных работ обнаружили два боеприпаса. Информацию передали дежурному Росгвардии.

- Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН обследовали предметы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. - Выяснилось, что это два 76-мм артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. На них были следы коррозии.

Боеприпасы вывезли на полигон, расположенный за пределами кубанской столицы, где и уничтожили при помощи накладного заряда.

ВАЖНО!

Спасатели предупреждают - такие боеприпасы трогать категорически запрещено. Время изменило их внешний вид, порой они похожи на куски ржавого метала, но смертельная начинка не утратила своей разрушительной силы. Если вы нашли нечто подобное на своем огороде или где-то в поле, нужно эвакуировать людей на безопасное расстояние. А затем позвонить в «Службу спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU