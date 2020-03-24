2020-03-24T15:32:52+03:00
Общество

Краснодарские пассажиры стали избегать общественного транспорта

Горожане предпочитают использовать такси и каршеринг
Иван Егоров
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МТС проанализировала предпочтения жителей краевой столицы на основе обезличенных данных держателей карт МТС Банка. Согласно исследованию, в январе и феврале этого года количество поездок на каршеринге увеличилось на 36% по сравнению с 2019 годом, на такси - на 29%. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в марте горожане стали пользоваться такими вдвое больше.

При этом именно краснодарцы активнее жителей других регионов России берут авто напрокат. Большую часть пользователей обоих сервисов составляют мужчины-миллениалы 25-35 лет. Это наиболее прогрессивное поколение, придерживающееся принципов совместного потребления, при которых товары не приобретаются, а берутся в аренду. На их долю приходится 33% поездок в каршеринге и 22% поездок на такси.

Люди старше 50 лет с недоверием относятся к новым технологиям - среди них всего 6% пользуются услугами такси и 10% - каршерингом.

Такси пользуется одинаковой популярностью среди мужчин и женщин - 45% против 55%, а среди клиентов каршеринга преобладает сильный пол - они совершают 68% поездок.

МТС Банк отметил стремительный рост популярности сервисов каршеринга среди клиентов еще год назад. Поэтому в мае 2019 года добавил каршеринг в категорию повышенного кэшбэка в размере 5% за оплату с банковских карт наравне с такси.

Аналитики МТС Банка прогнозируют в ближайшее время увеличение спроса на услуги такси и каршеринга в связи с усилением мер по предотвращению распространения коронавируса. При этом таксопарки, агрегаторы такси и каршеринговые компании уже усиливают меры по дезинфекции автомобилей.

Отметим, Краснодарский край занимает третье место по спросу жителей на каршеринг, уступая Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следом идут Республика Башкортостан и Челябинская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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