2020-03-24T17:17:05+03:00
Происшествия

Порывы могут достигать 30 м/c: ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра

Погода начнет ухудшаться 24 марта
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/bddgelen_Фото: instagram.com/bddgelen_
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По прогнозам синоптиков, в городе-герое ухудшится погода. Спасатели даже объявили экстренное предупреждение.

- В течение дня 24 марта усилится северо-восточный ветер до 19-24 метров в секунду с порывами до 28-33 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителям Новороссийска рекомендуют по возможности остаться дома, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. А сотрудники ГИБДД настоятельно просят перенести поездку в город-герой на другой день.

- Будьте предельно осторожны и внимательны на дорогах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД ОМВД России по городу Геленджику.

Если вам потребуется помощь во время движения, звоните по телефонам: 8 (86141) 28-2-28, 8 (86141) 28-2-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Порывы могут достигать 30 м/c: ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра
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