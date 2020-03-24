2020-03-24T16:38:21+03:00
Общество

Ключ от всех дверей: умная экосистема «Ростелекома» появилась в жилом комплексе Краснодара

Собственники квартир теперь могут контролировать все происходящее на территории дистанционно из любой точки мира
Нина КУРЯШКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Впервые в Краснодаре целый жилой комплекс попал под защиту умных технологий национального цифрового провайдера. Услуга «Ростелеком Ключ», теперь доступная собственникам квартир ЖК «Гарантия» на Восточно-Кругликовской, представляет собой единую платформу сервисов. Она объединяет умный домофон, комплексное видеонаблюдение, беспроводной интернет во дворе дома. Благодаря этому жильцы могут контролировать все происходящее на придомовой территории, дистанционно управлять открытием и закрытием подъездных дверей и пользоваться Wi-Fi даже на детской площадке или парковке.

- Главное удобство этой системы в том, что все сервисы буквально у вас на ладони. У них единый интерфейс, они собраны в личном кабинете, куда легко и удобно заходить через мобильное приложение. Всеми устройствами можно управлять через телефон, который всегда с собой. Это не только экономит время, но и придает уверенность, что даже в ваше отсутствие дома все будет в порядке, - рассказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

Жильцы «Гарантии» смогли лично опробовать удобство новой платформы. С помощью наставников от «Ростелекома» они протестировали возможности умной экосистемы, которая открывает поистине широкие перспективы в сфере обеспечения безопасности. Теперь даже вне дома собственник квартиры может контролировать доступ в подъезд с помощью умного домофона, который транслирует изображение со встроенной камеры на экран смартфона или планшета. Владелец может управлять входной дверью дистанционно и при необходимости открыть ее, даже находясь в другом городе. Главное, чтобы был доступ в интернет. Архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд. Приложение могут установить и другие члены семьи - одновременно до 10 человек.

Благодаря наличию умного видеонаблюдения - а за всем происходящим в жилом комплексе следят 40 камер - можно не опасаться за безопасность детей и целостность автомобиля. Под круглосуточным присмотром буквально все: детские и спортивные площадки, автостоянки и подъезды. Находясь в командировке или в отпуске, хозяин квартиры может следить за безопасностью близких и сохранностью имущества через мобильное приложение «Ростелеком Ключ» из любой точки мира. Все записи будут сохранены в зашифрованном виде в облаке и надежно защищены.

В ближайшем будущем в цифровой экосистеме жилого комплекса появится умный шлагбаум. Устройство будет открывать и закрывать въезд на территорию ЖК с помощью сервиса распознавания номеров автотранспорта. Также сам пользователь приложения сможет легко прописать в нем гостевой пропуск. Дополнительное удобство - это трансляция изображения с камеры шлагбаума в приложение.

Еще одна хорошая новость от «Ростелекома»: в скором времени жильцы смогут забыть о жестком дедлайне подачи показаний счетчиков горячей и холодной воды в свою управляющую компанию. Сервис будет передавать эти данные автоматически, а владелец квартиры контролировать расход ресурсов на сайте "Ростелекома".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Порывы могут достигать 30 м/c: ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра
«Ростелеком» выложил в онлайн цикл лекций «Как устроено современное искусство?»
Как взять кредит и самому влиять на ставку?
В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети из-за коронавируса
В мэрии Сочи открыли круглосуточную многоканальную линию для обращений граждан
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
Ключ от всех дверей: умная экосистема «Ростелекома» появилась в жилом комплексе Краснодара
В Краснодаре взорвали снаряды времен войны
МТС делает доступными важные сервисы во время пандемии коронавируса в мире
Краснодарские пассажиры стали избегать общественного транспорта
На Кубани прием документов в детские сады начнут не раньше 15 мая
В возрасте 100 лет скончался легендарный краснодарец Александр Лауданский
В Краснодаре появятся три развязки
У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны