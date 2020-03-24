Как взять кредит и самому влиять на ставку?

24 Март 2020 2020-03-24T16:35:17+03:00

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Как взять кредит, ипотеку или положить деньги на депозит, получив при этом дополнительную прибыль? О таком можно разве что мечтать. В море предложений порой сложно разобраться, особенно в наше непростое время, когда в рекламе зачастую обещают одно, а по факту получается втридорога. Однако научиться управлять собственными деньгами и ежемесячно получать привилегии от банка вполне реально даже не выходя из дома, главное – сделать правильный выбор. Более 1000 клиентов банка РНКБ уже убедились в этом и оценили преимущества участия в новой программе лояльности.

1.Оформи один из трех банковских продуктов для того, чтобы стать участником программы лояльности.

Первый шаг к участию в программе - оформить кредит наличными или ипотечный кредит по направлениям: «Новостройки»/«Вторичный рынок»/«Семейная ипотека» или же открыть вклад «Максимальный». Никакой дополнительной регистрации в программе не требуется. Программа распространяется на клиентов, оформивших указанные банковские продукты с 15 января 2020 года. При этом очень удобно оформить вклад «Максимальный» или сделать заявку на кредит или ипотеку не выходя из дома – дистанционно, например, через интернет-банк или в мобильном приложении РНКБ. Также при помощи банковского мобильного приложения можно оплачивать коммунальные услуги без визита в офис.

2. Ежемесячно покупай товары или оплачивай услуги по карте.

Одним из основных условий программы лояльности является оплата покупок картой РНКБ в любых торгово-сервисных сетях лично или через интернет на сумму от 5 тысяч рублей в месяц. Например, если вы оформили кредит наличными и делаете покупки на определенную сумму по своей кредитной карте, то в итоге ваша скидка к ставке может составить до 3%.

3. Получай вознаграждение на свою карту ежемесячно.

Выплата вознаграждения участнику программы осуществляется до 15 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором производилась оплата картой.

4. Лично влияй на ставку по кредиту.

При выполнении всех условий программы ставка по кредиту наличными может понизиться до 7,9%.

5. Расплачивайся безопасно – с помощью бесконтактных карт.

ВОЗ официально объявила бесконтактные платежи самым безопасным способом расчетов в условиях пандемии. Банк РНКБ (ПАО) уже выдал около 1,5 млн бесконтактных карт, в среднем владельцы бесконтактных карт РНКБ совершают около 270 тысяч платежей в день.

Более подробно с условиями программы лояльности можно ознакомиться на официальном сайте банка www.rncb.ru в разделе «Физическим лицам» или позвонить в контактный центр банка по бесплатному номеру телефона 8 800 234-27-27.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.