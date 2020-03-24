2020-03-24T17:33:37+03:00
Общество

Энергетическую инфраструктуру Азовского побережья готовят к курортному сезону

Специалисты компании «Россети Кубань» приступили к ремонту трех подстанций Ейского района
Нина КУРЯШКИНА
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нция Ейск. Фото:ПАО «Кубаньэнерго».нция Ейск. Фото:ПАО «Кубаньэнерго».
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Работы в рамках реализации ремонтной программы 2020 года ведутся на трех важных питающих центрах в Ейске и Ейском районе Краснодарского края. Это подстанции 110 кВ «Ейск», 35 кВ «Азовец» и «Плодоовощ».

В 2019 году Краснодарский край посетили более 17 млн туристов, в том числе порядка 630 тысяч побывали на Азовском побережье. Поэтому энергетическая инфраструктура курортных территорий находится на особом контроле у специалистов компании «Россети Кубань».

Текущий ремонт для безаварийной работы распределительного оборудования проводит персонал Ленинградских электрических сетей. От крупной подстанции 110 кВ «Ейск» запитаны более 45 тысяч потребителей и восемь социальных объектов в городе-курорте. Готовится к летнему пику нагрузок и станица Должанская - здесь энергетики приступили к комплексному ремонту подстанции 35 кВ «Азовец». Аналогичные работы уже выполнили на питающем центре 35 кВ «Плодоовощ».

- Качественному и надежному энергоснабжению Приазовья как курортного региона Кубани мы уделяем особое внимание. Основные ремонтные работы энергооборудования стараемся проводить в часы наименьшей нагрузки, то есть в ночное время, с обязательным оповещением всех потребителей через СМИ и соцсети, - сообщил директор Ленинградского филиала компании «Россети Кубань» Роман Шеблаков.

Всего за 2020 год планируется текущий и капитальный ремонт различного оборудования на 52 подстанциях мощностью 35-110 кВ. На эти цели компания «Россети Кубань» направила более 18 млн рублей.

Ленинградские электрические сети - один из крупнейших филиалов компании «Россети Кубань» (бренд ПАО «Кубаньэнерго») на севере Краснодарского края. В зону ответственности филиала входят пять муниципальных образований - Ленинградский, Кущевский, Староминский, Щербиновский и Ейский районы.

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