На Кубани водителю, повторно севшему за руль пьяным, грозит до двух лет тюрьмы

24 Март 2020 2020-03-24T18:55:49+03:00

Сейчас он находится под подпиской о невыезде

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В Новокубанском районе перед законом предстанет 42-летний любитель принять на грудь. Мужчина поймали пьяным за рулем дважды. И если в первый раз, ему удалось отделаться штрафом, то во второй - наказание ему грозит серьезное.

Машину, за рулем которой сидел обвиняемый, остановили автоинспекторы. Они хотели проверить документы. Почувствовав запах спиртного, сотрудники ДПС попросили водителя пройти медицинское освидетельствование.

- При дальнейшей проверке полицейские установили, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию», - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

И вот на нерадивого шофера завели еще одно уголовное дело по той же статье. Материалы уже отправили в суд.

Ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

- На период дознания мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU