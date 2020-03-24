В историческое поселение Сочи включат 385 ценных объектов

24 Март 2020 2020-03-24T18:13:32+03:00

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В администрации региона прошло совещание по проблемным вопросам, которые возникли при разработке проекта исторического поселения Сочи.

- Его разработали на основе проведенных комплексных историко-культурных исследований для сохранения ценных объектов Сочи, - сказал Сергей Болдин. - Согласно законодательству, градостроительная и хозяйственная деятельность в историческом поселении может вестись только, если объекты культурного наследия не пострадают.

Согласно проекту протяженность исторического поселения составит 22,5 километров. Площадь – 2366 гектаров.

- В поселение, помимо 134 объектов культурного наследия, предлагается включить 251 ценный объект историко-градостроительной среды, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - В их числе архитектурные ансамбли, здания, сооружения, малые архитектурные формы, панорамы.

А теперь в границы исторического поселения хотят включить еще один участок. Это территория Сочи от рек Мамайки до Кудепсты. Участки, застроенные современными зданиями, которые диссонируют с исторической средой, исключены из него.

- Предмет охраны и границы исторического поселения нужно утвердить до 1 сентября 2020 года, - добавляет Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU