2020-03-24T18:13:32+03:00
Общество

В историческое поселение Сочи включат 385 ценных объектов

Утвердить границы планируют до осени 2020 года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В администрации региона прошло совещание по проблемным вопросам, которые возникли при разработке проекта исторического поселения Сочи.

- Его разработали на основе проведенных комплексных историко-культурных исследований для сохранения ценных объектов Сочи, - сказал Сергей Болдин. - Согласно законодательству, градостроительная и хозяйственная деятельность в историческом поселении может вестись только, если объекты культурного наследия не пострадают.

Согласно проекту протяженность исторического поселения составит 22,5 километров. Площадь – 2366 гектаров.

- В поселение, помимо 134 объектов культурного наследия, предлагается включить 251 ценный объект историко-градостроительной среды, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - В их числе архитектурные ансамбли, здания, сооружения, малые архитектурные формы, панорамы.

А теперь в границы исторического поселения хотят включить еще один участок. Это территория Сочи от рек Мамайки до Кудепсты. Участки, застроенные современными зданиями, которые диссонируют с исторической средой, исключены из него.

- Предмет охраны и границы исторического поселения нужно утвердить до 1 сентября 2020 года, - добавляет Сергей Болдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Краснодара прокомментировали ситуацию с уменьшением количества общественного транспорта
5 раз ударил по голове: Житель Анапы до смерти избил своего знакомого
На Кубани водителю, повторно севшему за руль пьяным, грозит до двух лет тюрьмы
В историческое поселение Сочи включат 385 ценных объектов
Энергетическую инфраструктуру Азовского побережья готовят к курортному сезону
Порывы могут достигать 30 м/c: ГИБДД просит водителей отказаться от поездок в Новороссийск из-за ураганного ветра
«Ростелеком» выложил в онлайн цикл лекций «Как устроено современное искусство?»
Как взять кредит и самому влиять на ставку?
В Адыгее и на Кубани закрыли все мечети из-за коронавируса
В мэрии Сочи открыли круглосуточную многоканальную линию для обращений граждан
ВТБ размещает инвестиционные облигации с потенциальной доходностью до 14,2%
Ключ от всех дверей: умная экосистема «Ростелекома» появилась в жилом комплексе Краснодара
В Краснодаре взорвали снаряды времен войны
МТС делает доступными важные сервисы во время пандемии коронавируса в мире
Краснодарские пассажиры стали избегать общественного транспорта
На Кубани прием документов в детские сады начнут не раньше 15 мая
В возрасте 100 лет скончался легендарный краснодарец Александр Лауданский
В Краснодаре появятся три развязки
У жителя Краснодара нашли 100 граммов марихуаны