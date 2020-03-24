5 раз ударил по голове: Житель Анапы до смерти избил своего знакомого

24 Март 2020 2020-03-24T19:37:52+03:00

После чего просто ушел домой

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Трагедия случилась днем 14 марта в Анапе. Двое мужчин встретились на улице Стахановской. С первых минут встречи разговор у них явно не заладился, знакомые стали говорить на повышенных тонах. В какой-то момент конфликт перерос в драку.

- Во время ссоры 46-летний местный житель 5 раз ударил знакомого в область головы, по различным частям тела. После чего просто ушел, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

53-летний пострадавший из последних сил добрался домой. Там ему стало хуже, родители вызвали скорую, однако от полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

- Мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ), - добавляют «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Сейчас он находится под стражей.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU