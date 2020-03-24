Власти Краснодара прокомментировали ситуацию с уменьшением количества общественного транспорта

24 Март 2020 2020-03-24T20:08:01+03:00

В администрации уверяют - переполненных салонов сейчас нет

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Из-за коронавируса многих краснодарцев перевели на удаленную работу, школьников отправили на каникулы. Из-за этого, по словам горожан, на улицах уменьшилось количество общественного транспорта. Власти города подтвердили - выпуск подвижного состава на линию сократили, но незначительно.

- Это связано с тем, что дороги стали свободнее от личных авто, пробки – значительно меньше, - говорят в администрации Краснодара. - Пассажиропоток в среднем сократился на 30%.

По данным КТТУ, на маршрутах автобусов и троллейбусов убрали в среднем по 1-2 единицы, переполненных салонов сейчас нет. А на трамвайных маршрутах полностью сохранены интервал движения и количество самих вагонов на линии.

- В часы пик на самых востребованных маршрутах по-прежнему курсируют двойные вагоны, однако в течение дня их сменяют одиночные, - добавляют в КТТУ. - При необходимости график движения будет скорректирован.

В администрации города также отметили, что общественный транспорт Краснодара работает без сбоев, сохранены все маршруты и полностью выдерживается действующий график и интервал движения.

- Согласно требованиям по профилактике короновириуса, городской общественный транспорт проходит дезинфекцию перед выходом на линию и в середине дня, - уточняют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU