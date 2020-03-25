В Краснодаре временно ограничат движение на двух улицах

25 Март 2020 2020-03-25T07:34:13+03:00

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Временные ограничения будут действовать с 25 марта по 7 апреля. Они связаны с работами на сетях инженерных коммуникаций.

На улице Длинной - на участке между Октябрьской и Красной заменят участок водопровода. Из-за этого движение авто частично ограничат по одной из полос.

- По улице Кубанской Набережной напротив дома № 130 начнется строительство газопровода. Здесь также временно ограничат движение транспорта по одной из полос, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На двух улицах установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными, соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU