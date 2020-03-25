В Краснодаре временно ограничат движение на двух улицах
Временные ограничения будут действовать с 25 марта по 7 апреля. Они связаны с работами на сетях инженерных коммуникаций.
На улице Длинной - на участке между Октябрьской и Красной заменят участок водопровода. Из-за этого движение авто частично ограничат по одной из полос.
- По улице Кубанской Набережной напротив дома № 130 начнется строительство газопровода. Здесь также временно ограничат движение транспорта по одной из полос, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На двух улицах установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит водителей быть внимательными, соблюдать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU