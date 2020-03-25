2020-03-25T08:08:28+03:00
Туризм

Из аэропорта Краснодар курсирует автоэкспресс на побережье

Уехать можно в Анапу, Геленджик и Новороссийск
Александра ПОДУШКО
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Из аэропорта Краснодар курсирует автоэкспресс на побережьеИз аэропорта Краснодар курсирует автоэкспресс на побережьеФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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В аэропорту Краснодар начал работать автоэкспресс на побережье. Путешествие можно совершить по системе Flybusteam в Анапу, Геленджик и Новороссийск.

- Теперь появилась возможность забронировать одновременно перелет и трансфер на автобусе из аэропорта в один из курортов и обратно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Автоэкспресс отправляется с привокзальной площади и без остановок едет в один из предложенных городов. Информация об автобусных рейсах отображается на онлайн-табло в терминале внутренних авиалиний.

Оформить билет на автоэкспресс можно в авиакассах или на популярных сайтах сервисов путешествий, указав пунктом прибытия один из городов Черноморского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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