25 Март 2020 2020-03-25T09:29:47+03:00

В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку» Фото: Александр ГЛУЗ

Об этом рассказали в эфире федерального канала

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В краевой столице на фоне пандемии коронавируса проводятся «коронавечеринки». Об этом сообщили в эфире федерального канала.

Свое мнение по этому поводу высказал замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, который присутствовал на передаче в качестве гостя.

- Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук, - рассказал Кирьянов.

Организаторы вечеринки сообщили о том, что посетителей было меньше 50 человек. Все гости были защищены, маски, бахилы и комбинезоны им предоставили бесплатно.

- Вечеринка была направлена только на поднятие упаднических настроений у людей, - заявили представители ночного клуба.

По словам организаторов, расстояние между столиками сделали больше, увеличили мощность вентиляции помещения для постоянной циркуляции свежего воздуха. Также всему персоналу в начале рабочего дня измерили температуру тела.

ИСТОЧНИК KP.RU