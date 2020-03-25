В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку»
В краевой столице на фоне пандемии коронавируса проводятся «коронавечеринки». Об этом сообщили в эфире федерального канала.
Свое мнение по этому поводу высказал замглавы комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, который присутствовал на передаче в качестве гостя.
- Это такая хайповая история, когда в клубах собирается совершенно точно больше 50 человек, закупаются маски, дефицитные сегодня, гели для рук, - рассказал Кирьянов.
Организаторы вечеринки сообщили о том, что посетителей было меньше 50 человек. Все гости были защищены, маски, бахилы и комбинезоны им предоставили бесплатно.
- Вечеринка была направлена только на поднятие упаднических настроений у людей, - заявили представители ночного клуба.
По словам организаторов, расстояние между столиками сделали больше, увеличили мощность вентиляции помещения для постоянной циркуляции свежего воздуха. Также всему персоналу в начале рабочего дня измерили температуру тела.
ИСТОЧНИК KP.RU