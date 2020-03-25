В Новороссийске мужчина с пистолетом напал на продавца магазина
В полицию Новороссийска обратилась продавец продуктового магазина. К ней в помещение вошел мужчина с пистолетом и потребовал выдать деньги из кассы. Затем злоумышленник выстрелил в сторону витрины, забрал всю выручку и скрылся.
Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск подозреваемого. Вскоре вычислили и задержали 43-летнего местного жителя.
- У него нашли пневматический пистолет, а деньги он уже успел потратить, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит о двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU