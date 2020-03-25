2020-03-25T10:25:02+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина с пистолетом напал на продавца магазина

Он забрал все деньги из кассы
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске мужчина с пистолетом напал на продавца магазинаВ Новороссийске мужчина с пистолетом напал на продавца магазинаФото: Архив "КП"
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В полицию Новороссийска обратилась продавец продуктового магазина. К ней в помещение вошел мужчина с пистолетом и потребовал выдать деньги из кассы. Затем злоумышленник выстрелил в сторону витрины, забрал всю выручку и скрылся.

Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск подозреваемого. Вскоре вычислили и задержали 43-летнего местного жителя.

- У него нашли пневматический пистолет, а деньги он уже успел потратить, -сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит о двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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