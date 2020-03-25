2020-03-25T10:43:08+03:00
Общество

В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне приступили к реконструкции бульвара

Здесь появятся беседки с качелями, зоны выгула собак
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Юбилейном микрорайоне Краснодара стартовала реконструкция бульвара. На территории площадью 2,4 гектара высадят больше 2 тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, сделают уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.

- Работы стартовали на бульваре, и к концу августа его обновим. Важно, что проект благоустройства мы готовили вместе с жителями, постарались учесть все пожелания, - сказал Евгений Первышов.

В этом месте уже идут подготовительные работы. Здесь установят детские игровые и спортивные площадки, беседки с качелями, зоны для выгула собак, прогулочные аллеи, велодорожки.

- Для удобства жителей появятся 76 лавочек, 79 новых фонарей. А также высадят 214 деревьев и 1816 кустарников и цветов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кадастровая палата Краснодарского края работает в дистанционном режиме
В Тихорецке мужчина забил до смерти супругу
В Сочи мужчина упал в реку
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 25 марта 2020 года: проверку на заболевание прошли 5 098 человек
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне приступили к реконструкции бульвара
В Новороссийске мужчина с пистолетом напал на продавца магазина
В Ейском районе парень похитил из авто деньги и банковские карты
В Сочи Упрдор «Черноморье» создал оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19
В Краснодаре один из ночных клубов провел «коронавечеринку»
Родильный дом Темрюкской ЦРБ капитально отремонтировали
На Кубани свободное посещение детсадов выбрали родители 47 тысяч детей
Из аэропорта Краснодар курсирует автоэкспресс на побережье