В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне приступили к реконструкции бульвара

25 Март 2020 2020-03-25T10:43:08+03:00

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В Юбилейном микрорайоне Краснодара стартовала реконструкция бульвара. На территории площадью 2,4 гектара высадят больше 2 тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, сделают уличное освещение, велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.

- Работы стартовали на бульваре, и к концу августа его обновим. Важно, что проект благоустройства мы готовили вместе с жителями, постарались учесть все пожелания, - сказал Евгений Первышов.

В этом месте уже идут подготовительные работы. Здесь установят детские игровые и спортивные площадки, беседки с качелями, зоны для выгула собак, прогулочные аллеи, велодорожки.

- Для удобства жителей появятся 76 лавочек, 79 новых фонарей. А также высадят 214 деревьев и 1816 кустарников и цветов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU