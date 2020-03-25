2020-03-25T10:59:54+03:00
Общество

В Сочи мужчина упал в реку

Спасатели достали пострадавшего и передали врачам
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС РоссииФото пресс-службы ЮРПСО МЧС России
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Инцидент произошёл в Сочи 24 марта. Дежурному ЮРПСО МЧС России в 14:35 позвонил полицейский и сообщил, что в районе железнодорожного моста в реку Сочи упал мужчина.

- Спасатели использовали альпинистское снаряжение, чтобы поднять мужчину из русла реки. Его сразу же передали врачам скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как оказалось, пострадавший - 43-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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