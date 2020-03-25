2020-03-25T11:03:36+03:00
Происшествия

В Тихорецке мужчина забил до смерти супругу

А потом сам вызвал скорую
Александра ПОДУШКО
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В Тихорецке мужчина забил до смерти супругуВ Тихорецке мужчина забил до смерти супругуФото: Архив "КП"
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Трагедия произошла вечером 22 марта в одном из домов на улице Ачкасова в Тихорецке, где супруги проживали вместе.

Между ними произошел конфликт на почве длительных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина избил жену руками и ногами по различным частям тела. На следующий день он обнаружил женщину без признаков жизни и вызвал медиков. Врачи констатировали смерть потерпевшей.

- Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. На него завели уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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