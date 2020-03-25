Кадастровая палата Краснодарского края работает в дистанционном режиме

25 Март 2020 2020-03-25T11:16:18+03:00

Теперь сотрудники ведомства так помогают гражданам решать проблемы в сфере недвижимости

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Кадастровая палата Краснодарского края с 20 марта работает дистанционно. Это продлится до 13 апреля. Личный прием граждан в «Консультационном окне» временно ограничен. Но работа продолжается в штатном режиме в режиме онлайн.

Получить консультацию можно обратившись в Ведомственный центр телефонного обслуживания :8-800-100-34-34. Также можно обратиться за помощью по телефону «Горячей линии» Кадастровой палаты: 8-861-992-13-02. Еще можно направить обращение на официальный сайт Кадастровой палаты.

- Также ведомство принимает письменные обращения через почтовые отправления по адресу: Краснодар, ул. Сормовская, 3, 350018, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU