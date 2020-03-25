На Кубани разыскивается без вести пропавшая женщина со шрамом в районе брови
Сотрудники полиции Краснодара разыскивают 45-летнюю Середу Наталью Ивановну. Женщина, зарегистрированная в Каневском районе, проживала на территории краевого центра с 2015 по 2018 год.
- На связь с родными она перестала выходить еще в январе 2018 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Рост женщины около 170 сантиметров, европейский тип внешности, рыжие волосы, шрам на лице в районе брови, хромает на одну ногу.
Если вы что-то знаете о местонахождении без вести пропавшей, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU