2020-03-25T11:26:55+03:00
Происшествия

На Кубани разыскивается без вести пропавшая женщина со шрамом в районе брови

Она перестала выходить на связь с родственниками еще в январе 2018 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Краснодара разыскивают 45-летнюю Середу Наталью Ивановну. Женщина, зарегистрированная в Каневском районе, проживала на территории краевого центра с 2015 по 2018 год.

- На связь с родными она перестала выходить еще в январе 2018 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Рост женщины около 170 сантиметров, европейский тип внешности, рыжие волосы, шрам на лице в районе брови, хромает на одну ногу.

Если вы что-то знаете о местонахождении без вести пропавшей, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы «Аэрофлот»
Как с пользой провести время дома с МегаФоном
На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
День рождения Сириуса: рядом с Сочи появился новый городской округ
13-летняя школьница пожаловалась в полицию на приставания сожителя матери с пятью судимостями
В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 руб.
В Сочи ожидается шквалистый ветер
Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области
В Краснодарском крае финансирование программы «Дети Кубани» увеличили на 2,1 миллиарда рублей
В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки