На Кубани разыскивается без вести пропавшая женщина со шрамом в районе брови

25 Март 2020 2020-03-25T11:26:55+03:00

Она перестала выходить на связь с родственниками еще в январе 2018 года

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Сотрудники полиции Краснодара разыскивают 45-летнюю Середу Наталью Ивановну. Женщина, зарегистрированная в Каневском районе, проживала на территории краевого центра с 2015 по 2018 год.

- На связь с родными она перестала выходить еще в январе 2018 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Рост женщины около 170 сантиметров, европейский тип внешности, рыжие волосы, шрам на лице в районе брови, хромает на одну ногу.

Если вы что-то знаете о местонахождении без вести пропавшей, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU