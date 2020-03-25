В Приморско-Ахтарском районе задержали браконьеров
Полицейские Приморско-Ахтарского района провели оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Они на берегу «Ахтарского» лимана заметили мужчину, который незаконно рыбачил.
- У 42-летнего местного жителя нашли свыше 110 особей тарани. Ущерб составил 110 тысяч рублей. Мужчину задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На следующий день полицейские заметили еще одного молодого человека, который так же незаконно вылавливал рыбу. У 23-летнего мужчины правоохранители изъяли рыбу породы тарань. Сумма ущерба составила 119 тысяч рублей.
В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU