2020-03-25T11:39:35+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарском районе задержали браконьеров

На них завели уголовные дела
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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Полицейские Приморско-Ахтарского района провели оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Они на берегу «Ахтарского» лимана заметили мужчину, который незаконно рыбачил.

- У 42-летнего местного жителя нашли свыше 110 особей тарани. Ущерб составил 110 тысяч рублей. Мужчину задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На следующий день полицейские заметили еще одного молодого человека, который так же незаконно вылавливал рыбу. У 23-летнего мужчины правоохранители изъяли рыбу породы тарань. Сумма ущерба составила 119 тысяч рублей.

В отношении местных жителей возбуждены уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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