2020-03-25T12:06:16+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом сообщают в Роспотребнадзоре
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За последние сутки 25 марта в Краснодарском крае выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, число инфицированных, сдавших положительный анализ на Кубани достигло девяти. Одна из заболевших находится на лечении в Москве.

Шесть новых случаев зарегистрировано в соседнем Крыму, еще по одному заболевшему отмечены в Ставропольском крае и Ростовской области.

Все эти граждане в последние две недели были за границей.

- Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - отмечают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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