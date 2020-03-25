На Кубани выявлены четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
За последние сутки 25 марта в Краснодарском крае выявлено четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, число инфицированных, сдавших положительный анализ на Кубани достигло девяти. Одна из заболевших находится на лечении в Москве.
Шесть новых случаев зарегистрировано в соседнем Крыму, еще по одному заболевшему отмечены в Ставропольском крае и Ростовской области.
Все эти граждане в последние две недели были за границей.
- Определен круг лиц, с которыми они контактировали. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, - отмечают в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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