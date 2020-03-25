2020-03-25T12:14:00+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчина вынес с территории организации металла на 1 миллион рублей

Его могут посадить на шесть лет
Александра ПОДУШКО
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В Северском районе мужчина вынес с территории организации металла на 1 миллион рублейВ Северском районе мужчина вынес с территории организации металла на 1 миллион рублейФото: Архив "КП"
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В Северском районе к правоохранителям обратился руководитель одной из местных металлобаз. Он сообщил, что с территории организации пропали конструкции и лом. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 54-летнего жителя Крымского района. Как выяснилось, он договорился с водителем автомобиля о перевозке изделий и лома в пункт приема металла в Абинске. Вырученные деньги мужчина потратил на собственные нужды.

- В отношении 54-летнего жителя Крымского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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