В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки
В Новороссийске 24 марта в 04:30 в Центральном районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лексус», ехал со стороны Новороссийской в сторону улицы Революции 1905 года, он превысил скорость движения, не справился с управлением и наехал на бордюр.
- В результате ДТП водитель иномарки и 21-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Также водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
ИСТОЧНИК KP.RU