В Новороссийске в аварии пострадали водитель и пассажирка иномарки

25 Март 2020 2020-03-25T13:10:00+03:00

Им было назначено амбулаторное лечение

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В Новороссийске 24 марта в 04:30 в Центральном районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Лексус», ехал со стороны Новороссийской в сторону улицы Революции 1905 года, он превысил скорость движения, не справился с управлением и наехал на бордюр.

- В результате ДТП водитель иномарки и 21-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Им было назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Также водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU