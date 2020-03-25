Полицейские Краснодара за мошенничество задержали жителя Оренбургской области

25 Март 2020 2020-03-25T13:51:39+03:00

Разместив объявление о продаже музыкального центра, он похитил деньги двух местных жителей

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В дежурную часть Краснодара обратился мужчина. Местный житель сообщил, что в Интернете нашел объявление о продаже музыкального центра в Оренбургской области. Он договорился с продавцом о покупке техники. И перевел ему 9 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев товар так и не был доставлен в Краснодар, а собственник перестал выходить на связь.

- Полицейские установили владельца банковской карты, на счет которой перевели деньги. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 37-летний житель Бугуруслана. Его задержали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Он признался, что аналогичным способом обманул еще одного жителя Краснодара, который перевел ему 6 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU