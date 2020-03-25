2020-03-25T14:26:10+03:00
Общество

В Сочи ожидается шквалистый ветер

Погодная аномалия продлится три дня
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Морпорт Сочи. Фото М. КонстантиновМорпорт Сочи. Фото М. Константинов
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Как предупреждают синоптики, в течение трех дней - с 25 по 27 марта на курорте усилится ветер.

Он будет по-настоящему шквалистым - порывы могут достигать 22 м/с.

В связи с этим спасатели рекомендуют сочинцам и гостям курорта принять все меры предосторожности.

- Следует воздержаться от отдыха вблизи водоёмов. также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами, - говорится в сообщении мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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