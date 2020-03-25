В Сочи ожидается шквалистый ветер

25 Март 2020 2020-03-25T14:26:10+03:00

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Как предупреждают синоптики, в течение трех дней - с 25 по 27 марта на курорте усилится ветер.

Он будет по-настоящему шквалистым - порывы могут достигать 22 м/с.

В связи с этим спасатели рекомендуют сочинцам и гостям курорта принять все меры предосторожности.

- Следует воздержаться от отдыха вблизи водоёмов. также не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами, - говорится в сообщении мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU