В Краснодаре во время пожара в девятиэтажном доме спасли двух человек

25 Март 2020 2020-03-25T14:35:41+03:00

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Днем 25 марта в Краснодаре произошел пожар в девятиэтажном доме на улице 30 Иркутской Дивизии. Сообщение об огне, вырывающемся из окна на втором этаже, поступило в 13:23. Первые подразделения прибыли к месту ЧП в течение 10 минут.

- Было установлено, что происходит открытое горение на балконе 2 этажа девятиэтажного жилого дома на общей площади предварительно 40 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Немедленно началась эвакуация жителей, из квартир вывели 23 человека. В задымленный подъезд вошли два звена газодымозащитников, на тушении работали 34 человека, которым помогали восемь единиц техники.

Пожарным удалось спасти из горящего дома 15 человек. Полностью пожар ликвидировали в 14:24.

ИСТОЧНИК KP.RU