2020-03-25T16:17:30+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям

Они поддержат самые уязвимые категории граждан в условиях непростой эпидситуации
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На Кубани создан волонтерский центр для помощи пожилым людям, ветеранам, инвалидам и всем категориям, нуждающимся в поддержке в условиях непростой эпидситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Волонтеры по телефонам принимают звонки от людей со всего края, чтобы выяснить потребности уязвимых категорий. После чего информация передается на места. За помощью на горячую линию центра уже обратился 21 человек.

- В основном обращались пожилые люди с просьбами купить продукты питания, сделать уборку в квартире и во дворе дома, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В больницах и поликлиниках дежурят 350 волонтеров-медиков, которые помогают в качестве дополнительного медперсонала. Кроме того, добровольцы готовы заниматься доставкой продуктов и лекарств, а также оказывать другую помощь.

Волонтерский центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонки принимаются по тел: 8(918)431-02-78, 8(918)431-04-37.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Кубани волонтеры помогут с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям
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