Как с пользой провести время дома с МегаФоном

25 Март 2020 2020-03-25T16:26:45+03:00

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С ними стало проще и удобнее общаться с близкими в России и за рубежом, заниматься самообразованием и организовывать семейный досуг. «КП» - Кубань» собрала все самые актуальные предложения МегаФона и узнала, как изменилось потребление проводного и мобильного интернета с начала карантина в России.

МегаФон внес изменения в работу (или сделал бесплатными) ряд услуг, которые могут быть востребованными абонентами в новых условиях работы и обучения:

1. В три раза (с 60 до 180 минут) увеличен лимит звонков домой в роуминге для тех, кто сейчас находится в Европе, чтобы абоненты могли оставаться на связи, решать вопросы о возвращении домой. В том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров;

2. Дома абоненты МегаФона при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных. И это не временная мера, а постоянный сервис, который давно работает для абонентов МегаФона;

3. МегаФон открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall, ресурсе AliExpress Россия, и в собственном интернет-магазине с бесплатной доставкой за 1 день, чтобы купить SIM-карту и подключиться к оператору связи можно было, не выходя из дома. Это позволит минимизировать контакты и не посещать магазины. МегаФон – единственный оператор, который предлагает авторизацию с подтверждением данных клиента через портал Госуслуги. Процесс занимает 2-3 минуты. Также можно воспользоваться биометрическим способом активации: сделать селфи с паспортом в руках и внести данные в приложении.

4. МегаФон предоставил абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам МегаФон ТВ, онлайн-библиотекам. В условиях, когда многие вынуждены находиться дома, это поможет получить дополнительные знания и провести досуг за чтением книг, просмотром фильмов и сериалов.

Все предложения МегаФона доступны здесь:

За последние две недели трафик мобильного интернета в сетях 4G не претерпел существенных изменений, при этом произошел рост потребления услуг фиксированного домашнего интернета абонентами ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (100% дочерняя компания «МегаФон», работает под брендом Wifire). Относительно прошлой недели он увеличился в среднем на 20% в зависимости от региона. Большинство клиентов Wifire – частные домохозяйства, поэтому часы наибольшей активности по-прежнему приходятся на интервал с 20 до 22 часов. В это время фактический трафик почти удваивается по сравнению с дневной загрузкой. При этом сохраняется достаточный резерв емкости на каналах. Даже если все клиенты будут пользоваться сервисами Wifire в течение дня точно так же, как они это делают вечером и даже больше, сеть с этим справится без дополнительных усилий. В текущей ситуации, когда многие вынуждены находиться дома, абоненты домашнего интернета и цифрового ТВ могут пользоваться услугами даже при нулевом или отрицательном балансе. Скорость доступа также будет увеличена до максимальной – до 100 Мбит/с, а если позволяют технически условия – до 1 Гбит/с.

Одновременно с переводом сотрудников на удаленную работу заметен рост трафика в сети CDN (Contend Delivery Network). Это сервис, который ускоряет работу интернет-сайтов, оптимизирует воспроизведение медиа-контента за счет хранения данных в дата-центрах МегаФона, расположенных максимально близко к конечному пользователю. Через сеть CDN проходит трафик сервиса МегаФон ТВ, нескольких крупнейших онлайн-кинотеатров и интернет-магазинов. Каждую неделю марта трафик интернет-магазинов увеличивается в среднем на 11%, онлайн-кинотеатров и других видеосервисов – примерно на 33%.