2020-03-25T16:35:27+03:00
Общество

В горах Сочи обновляют солонцы, чтобы подкормить диких животных

Полакомиться на кормовые станции приходят кабаны, серны и другие копытные
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
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В горах Сочи весна - самое голодное время для копытных животных. Снег начал сходить, но прошлогодней травы под ним практически нет, а новая еще не успела пробиться. Животные после зимовки остро нуждаются в дополнительном подкорме.

Сочинский курорт «Роза Хутор» поддерживает три кормовые станции в долине Мзымты (территория Краснополянского лесничества Сочинского нацпарка).

- Каждую весну сотрудники курорта в рамках природоохранной программы пополняют запасы корма в спрятанных в лесу кормушках, обновляют солонцы – источники жизненно необходимых травоядным животным минеральных веществ, - сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Для наблюдения за животными у солонцов на курорте установили фотоловушки. Они снимают кабанов, серн и других копытных.

В ближайших планах – значительно расширить сеть кормушек, в том числе и на южном склоне хребта Аибга – территории Аибгинского лесничества. На этом горном хребте обитает крупнейшая в Сочинском национальном парке популяция кавказских серн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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