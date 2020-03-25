2020-03-25T18:05:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодарском крае с 26 марта закроют все кинотеатры, фудкорты и запретят курить кальяны

За нарушение организациям грозит приостановление деятельности на три месяца
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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С 26 марта в Краснодарском крае запретят работу всех развлекательных центров, тренажерных и спортивных залов и учреждений, кинотеатров, детских центров и мест досуга, а также фудкортов в торговых центрах. Кроме того, запрещено проведение экскурсий. Об этом решении главного санитарного врача региона сообщили в краевом оперативном штабе.

- Также запрещается проведение любых спортивных, культурно-досуговых мероприятий и предоставление услуг по курению кальяна в организациях всех форм собственности на территории Краснодарского края, - говорится в сообщении.

За нарушение запретов собственникам грозят ответственностью вплоть до приостановления деятельности через суд на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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