В Краснодарском крае с 26 марта закроют все кинотеатры, фудкорты и запретят курить кальяны
С 26 марта в Краснодарском крае запретят работу всех развлекательных центров, тренажерных и спортивных залов и учреждений, кинотеатров, детских центров и мест досуга, а также фудкортов в торговых центрах. Кроме того, запрещено проведение экскурсий. Об этом решении главного санитарного врача региона сообщили в краевом оперативном штабе.
- Также запрещается проведение любых спортивных, культурно-досуговых мероприятий и предоставление услуг по курению кальяна в организациях всех форм собственности на территории Краснодарского края, - говорится в сообщении.
За нарушение запретов собственникам грозят ответственностью вплоть до приостановления деятельности через суд на срок до 3 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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