2020-03-25T20:05:41+03:00
Общество

Обращение Владимира Путина в связи с угрозой коронавируса: как на Кубани будут работать сетевые магазины

Продукты можно будет купить в любое время
Евгения ОСТРАЯ
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Президент России Владимир Путин обратился к нации сегодня, 25 марта, из-за угрозы коронавируса. Глава государства объявил, что предстоящая неделя, будет нерабочей. С 28 марта по 5 апреля россияне останутся дома, при этом заработная плата будет сохранена.

Это вынужденные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом, заявил президент, аптеки, транспорт и магазины продолжат свою работу.

В крупнейших кубанских ритейлерах подтвердили, что график работы магазинов менять не планируют.

- Магазины продолжают работать в привычном режиме, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе "Магнита".

"Пятерочка" и "Перекресток" тоже будут работать в обычном режиме

Напомним, помимо предложения, касающегося нерабочей недели, в своем обращении глава государства поручил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае, если заемщик оказался в сложной финансовой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Обращение Владимира Путина в связи с угрозой коронавируса: как на Кубани будут работать сетевые магазины
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