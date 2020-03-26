2020-03-26T09:01:28+03:00
Общество

В Краснодаре достроят ЖК «Семь вершин»

Об этом рассказал первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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ЖК «Семь вершин» в Краснодаре должны были достроить еще в прошлом году. Однако у инвестора возникли сложности с финансированием.

–Решение было найдено. В объект инвестировано порядка 300 миллионов рублей, строительно-монтажные работы возобновлены, – отметил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

- Уже начале 2021 года порядка 250 дольщиков получат ключи от своих квартир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также завершат ЖК «Талисман» и ЖК «Крылья» и жилые дома по улице Парусной в Краснодаре. Всего до конца этого года в крае введут в эксплуатацию 119 объектов, 114 из них – жилые дома.

В регионе в ежедневном режиме занимаются решением проблем обманутых дольщиков. Регулярно проводятся заседания межведомственных комиссий с участием застройщиков, подрядных организаций для проработки вопросов, возникающих в ходе достройки объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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