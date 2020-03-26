2020-03-26T09:41:21+03:00
Происшествия

В Абинске парень ударил трубой местного жителя и забрал у него портмоне

Его задержали
Александра ПОДУШКО
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В Абинске парень ударил трубой местного жителя и забрал у него портмонеВ Абинске парень ударил трубой местного жителя и забрал у него портмонеФото: Архив "КП"
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На одной из улиц Абинска на местного жителя напал мужчина. Он ударил металлической трубой потерпевшего и потребовал отдать деньги. Услышав отказ, злоумышленник выхватил портмоне, в котором находились 2 тысячи рублей, документы, банковские карты, и скрылся. После этого мужчина обратился в полицию.

Правоохранители вскоре заметили злоумышленника на одной из улиц города. Он пытался снять деньги с банковской карты потерпевшего. Его задержали и доставили в отдел полиции. Это был ранее судимый 22-летний местный житель.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. На период предварительного следствия он находится под стражей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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