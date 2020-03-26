В аэропорту Краснодара появилась услуга «Антивирус»

26 Март 2020 2020-03-26T10:01:57+03:00

Она поможет пассажирам сократить время нахождения в воздушной гавани и контакт с другими людьми

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Международный аэропорт Краснодар запустил новую услугу «Антивирус». Она поможет пассажирам сократить время нахождения в воздушной гавани и контакт с другими путешественниками.

Эта услуга предусматривает возможность позднего прибытия в аэропорт, встречу агентом у входа в терминал с индивидуальными средствами защиты, отдельное прохождение досмотра, размещение в бизнес-зале и доставку к судну на другом транспорте.

- Это поможет минимизировать контакт с другими путешественниками. Оформить услугу можно на сайте аэропорта , - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также в аэропорту принимаются все меры для предотвращения распространения коронавируса. Дезинфицируют различные поверхности: дверные поручни, перила, стойки регистрации. Также проводится обработка пассажирских автобусов, трапов, амбулифтов. В два раза увеличена частота уборки санузлов.

Также в аэропорту создан постоянно действующий Оперативный штаб. Разработан и согласован с Роспотребнадзором план по совместному реагированию в случае обнаружения носителя опасной вирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU