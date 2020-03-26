2020-03-26T10:30:37+03:00
Общество

В Сочинском нацпарке подвели итоги зимнего учета животных

Он показал увеличение численности всех представителей кавказской фауны
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы Сочинского национального паркаФото пресс-службы Сочинского национального парка
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Зимний учёт животных прошел в шестнадцати лесничествах Сочинского национального парка. На маршруте, общей протяженностью 180 километров исследовали следы кабана, косули, оленя, волка, куницы, лисы, енота-полоскуна, лесного кота и других млекопитающих.

- По нашим данным, сейчас идет тенденция к увеличению численности животных. Мы отмечаем прирост всех видов, - сообщил начальник отдел по охране животного мира Реваз Пруидзе, слова которого приводит пресс-служба нацпарка.

Он напомнил, что постоянный учет животных ведется в нацпарке с начала 90-х годов, что позволяет наблюдать динамику численности отдельных видов фауны. По результатам учета-2020 на охраняемой территории насчитывается 338 кабанов, 344 оленя, 1069 косуль, 230 куниц, 37 лисиц, 166 диких котов, 240 енотов полоскунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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