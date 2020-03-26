2020-03-26T11:10:52+03:00
Общество

На Кубани подсолнечником засеют около 400 тысяч га

К 2024 году региону предстоит нарастить экспортные поставки масложировой продукции
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Сельхозпредприятия региона уже приступили к севу подсолнечника. По оперативным данным, этой культурой засеяно около 18 тысяч га по всему краю.

- В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году Кубани предстоит увеличить экспортные поставки масложировой продукции до 374 миллионов долларов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Резервом по наращиванию объемов производства такой масложировой продукции является увеличение урожайности подсолнечника. Над улучшением селекционного материала работают ученые ВНИИ масличных культур.

Так, по итогам 2019 года регион экспортировал данный вид продукции на сумму 285 миллионов долларов, что выше плана на 11 процентов. Основные страны-экспортеры –Турция, Египет, Иран, Индия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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