2020-03-26T11:28:58+03:00
Общество

В Сочи туристка из Московской области зарезала знакомого и забрала его планшет

Она предстанет перед судом
Юлия БАРАНОВА
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Фото КПФото КП
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В Сочи будут судить туристку из Московской области. 26-летнюю девушку обвиняют в убийстве 33-летнего приезжего из Армавира и краже его планшета.

Инцидент произошел 28 апреля 2019 года. Курортница сняла жилье в поселке Дагомыс. К ней в гости пришел мужчина, с которым она познакомилась в Сочи. Вместе они выпивали и вдруг поссорились. Девушка убила собутыльника одним ударом ножа в грудь, забрала его планшет и ушла.

- Выехав за пределы Краснодарского края, она пыталась покинуть территорию Российской Федерации, но была задержана, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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