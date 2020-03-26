26 Март 2020 2020-03-26T13:58:50+03:00

На Кубани на 8 лет и 6 месяцев осудили рецидивиста, который похитил человека Фото: Архив "КП"

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37-летний житель Красноармейского района 9 марта 2018 искал свою девушку, с которой у него накануне произошел конфликт. Он предполагал, что она находится у знакомого, поэтому проник к нему в дом. Однако не нашел ее там и отправился к ней.

Около 4 часов ночи мужчина пробрался в дом, избил девушку и, угрожая ей ножом, заставил пойти вместе с ним. После этого, продолжая удерживать потерпевшую, он предпринял две попытки угнать чужие автомобили, даже успел похитить имуществ из одного из них.

Мужчина был признан виновным в совершении преступлений. Свою вину в похищении человека не признал. Расследованием уголовного дела занимался СКР по Краснодарскому краю.

- Решением суда мужчина проведет 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU