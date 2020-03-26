Краснодару могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

26 Март 2020 2020-03-26T13:05:48+03:00

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Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить населенным пунктам, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в разгром фашистских захватчиков. С такой инициативой в администрацию обратились жители краевой столицы. В ведомстве создали рабочую группу, которую возглавил первый заместитель главы города Виталий Косенко.

- Предложение о присвоении звания сформируют и передадут в администрацию региона и ЗСК. В случае одобрения оно может быть направлено Президенту России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также рабочая группа собирает информацию от жителей Краснодара. Всем желающим предлагают рассказать о своих родных и близких, работавших в годы войны на предприятиях краевого центра. Данные можно присылать по адресу: Краснодар, улица Евдокии Бершанской, 117, т. 2375284.

ИСТОЧНИК KP.RU