Полиция Краснодара опровергла рассылаемые в социальных сетях фейки

26 Март 2020 2020-03-26T12:31:51+03:00

В сообщении говорилось о том, что в городе будут проходить ежедневные патрули правоохранителей по торговым центрам

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Жители Краснодара накануне стали получать фейковые сообщения в социальных сетях. В них говорилось о том, что с 25 марта по 12 апреля в городе будут проходить ежедневные патрули полицейских по торговым центрам. Якобы они выявляют детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Также предупреждали о том, что подобные мероприятия проведут и в школах.

- Если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, то родителей накажут штрафом. Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно, - говорилось в сообщении.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару, эта информация не соответствует действительности и носит фейковый характер.

За распространение подобных сведений под видом достоверных сообщений предусмотрена административная ответственность. Также провокационные действия в общественных местах создателей этих материалов могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (Хулиганство). А это уже влечет уголовную ответственность.

МВД России призывает граждан внимательно относится к публикуемой в Сети информации и ориентироваться на официальные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU