Международный аэропорт Сочи примет участие в акции «Час Земли»

26 Март 2020 2020-03-26T12:34:47+03:00

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Международный аэропорт Сочи в по традиции примет участие в акции «Час Земли». Это произойдёт уже в одиннадцатый раз. Акция ставит своей целью привлечь внимание к сохранению ресурсов планеты. Тема российского «Часа Земли» в 2020 году – «Каждый может!».

- 28 марта с 20:30 до 21:30 будет отключено освещение рекламных конструкций, световых табло на площади, внутри терминала и на крыше аэровокзального комплекса, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что в 2020 году в аэропорту намечено закончить модернизацию освещения с заменой люминесцентных ламп на светодиодные.

ИСТОЧНИК KP.RU