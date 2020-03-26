2020-03-26T12:55:57+03:00
Экономика

О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года

В период с 28.03 по 5.04.2020 года отделения ПАО «БАНК УРАЛСИБ» осуществляют обслуживание клиентов в обычном режиме
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Изменить размер текста:

Мы стараемся максимально обезопасить наших клиентов - в отделениях Банка проводится регулярная усиленная санитарная обработка поверхностей и устройств самообслуживания, установлены дезинфекторы для рук, произведена замена фильтров в системах кондиционирования. Несмотря на все эти меры, мы еще раз призываем по возможности пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодар окропили святой водой с вертолета
Вор в Сочи украл смартфонов на 600 тысяч рублей
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Губернатор поручил закрыть авиасообщение между Краснодаром и Сочи
В Краснодарском крае фонд микрофинансирования реструктурирует задолженности предпринимателей
Клад серебряных монет эпохи Николая II нашли в Краснодаре
Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Апшеронском районе женщина продавала пиво без разрешительных документов
В Кавказском районе отремонтируют Дом культуры
В Геленджике 17 человек нарушили карантин по коронавирусу
В Сочи презентовали новую книгу «История Кавказского заповедника»
МТС поможет школьникам бесплатно подготовиться к ЕГЭ
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года