МТС поможет школьникам бесплатно подготовиться к ЕГЭ

26 Март 2020 2020-03-26T12:47:50+03:00

С помощью ресурса ребята в режиме онлайн смогут подготовиться к единым государственным экзаменам во время дистанционного обучения

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МТС предлагает бесплатную подготовку к ЕГЭ на базе собственного образовательного онлайн-сервиса Smart University. Обучающие онлайн-интенсивы от МТС станут для ребят бесплатными с 23 марта до 22 мая. Программа состоит из восьми вебинаров по математике и русскому языку и 12 вебинаров по английскому языку. Проведут их опытные педагоги с многолетним стажем. Для закрепления материала по результатам каждого занятия ученики будут выполнять домашние задания. Чтобы сделать дистанционную подготовку доступной для всех школьников, оператор планирует все вебинары дополнительно транслировать на стриминговой платформе WASD.TV.

Помимо этого, старшеклассники 5 – 11-х классов смогут совершенствовать свой английский в разговорных клубах Smart University. Для занятий будут сформированы мини-группы до 10 человек, исходя из уровня знаний и интересов. Занятия помогут сохранить и развить навыки разговора на английском за счет регулярной практики. Бонусом станет интересное общение со сверстниками на время удаленной учебы.

Smart University — сервис МТС для дистанционного образования детей и взрослых. Обучение проходит на цифровой платформе через мобильное приложение или сайт сервиса. Занятия проводит профессиональный педагог, а ученикам придется выполнять домашние задания, проходить промежуточные тесты для оценки динамики. Программа обучения подбирается индивидуально для конкретного ученика, учитывая уровень его знаний и время занятий. Материалы программы разработаны ведущими экспертами в области единого государственного экзамена и соответствуют реальным экзаменационным заданиям и требованиям Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Напомним, всего в Краснодарском крае в 2020 году более 27 тысяч школьников сдадут ЕГЭ. Чаще всего ребята предпочитают сдавать экзамены по физике, истории, биологии и обществознанию.