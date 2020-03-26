В Сочи презентовали новую книгу «История Кавказского заповедника»

26 Март 2020 2020-03-26T12:59:53+03:00

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В Сочи Кавказский биосферный заповедник представил новое издание. Над ним группа авторов - С.Трепет, Ю.Спасовский и Д.Андреев работали два года.

- Презентация, в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, прошла в камерном составе. На нее были приглашены сотрудники заповедника, любители истории и природы, кто инвестировал в печать тиража, - прокомментировали "КП"-Кубань" в пресс-службе заповедника.

В книге «История Кавказского заповедника» впервые подробно систематизирована информация о деятельности и развитии природоохранной территории, опубликованы уникальные фото и архивные документы. Большой блок в издании посвящён истории заповедника в годы Великой Отечественной войны.

По словам представителя пресс-службы, ограниченный тираж - всего 500 экземпляров - был практически полностью зарезервирован еще до выхода книги в свет.

ИСТОЧНИК KP.RU